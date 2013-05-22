Необходимо нарисовать шаблон сайта по продаже спецодежды и средств защиты, который базируется на CMS WebAsyst (ШопСкрипт). У меня есть примерное понимание как должно быть, но дизайнер должен быть не тупым исполнителем, которому ...
Главная для сайта стоматологии
Нужно отрисовать главную страницу для сайта стоматологии.
Нужен светлый, легкий дизайн, основные цвета и логотип предоставлю (логотип есть на фото визитки, нужно будет отрисовать).
По бюджету 70$. Сроки 2 дня.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется оригинальный, интересный и в тоже время простой и понятный дизайн для интернет-магазина голливудских брендов (элитная одежда, обувь, аксессуары, женское, детское) +верстка дизайна (движок WebAsyst) Прорисовать нужно: Главная страница Страница ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется креативный дизайнер. Средняя стоимость дизайна оценивается в ~100$. Желательно и верстать уметь, или в коллегах иметь верстальщика, с которым вы не раз уже работали. 90% работы с джумлой. Желающие, кидаем заявки ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
На существующем сайте www.telefomania.ru , нужно красиво вписать по дизайну новый раздел, Форум ( форум работает по принципу сайтов вопрос-ответ) Три страницы Страницу с категориями вопросов Страницу с вопросами выбранной ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо доработать дизайн туристического сайта: 1. Главная страница 2. Список туров по странам 3. Страница тура 4. Список услуг 5. Страница услуги 6. Набор ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходим специалист с опытом создания одностраничников (Landing page), который знает, как делать именно продающие страницы. Товар – говорящий хомяк (качественная версия, как в видео). Необходимо чтобы страница выглядела не дешево и привлекательно. Мне нравится дизайн, ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен легкий (минимум изображений), аккуратный дизайн для сайта мониторинга серверов Minecraft. Большее внимание нужно уделить юзабилити (удобству, интуитивной понятности). Объем: четыре страницы и три маленьких баннера для виджетов.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Я являюсь Интернет-маркетологом. Оказываю услуги: SEO\SMM\Контекст. Мне нужен сайт, на котором будут мои услуги. Конкретный сайт-конкурент уже есть. Хочу, чтобы было что-то типа такого же: раскрутка-в-одноклассниках.рф Задача: Создать дизайн ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходим редизайн блога на Wordpress. Адрес блога - www.maslopodval.ru. Шаблон хочу оставить но нужна дизайнерская доработать в части шрифтов, убрать угловатости, выровнять размеры, добавить виджеты и т.д. В общем надо сделать так, чтобы сайт был ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
нужна шапка для сайта строительство срубов почта в ней [email protected] 89266903210 телефон нужно изображение сруба в сосновом бору строгий но красивый)) и фраза Срубы без посредников размер ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад