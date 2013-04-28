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На сайте отрисовать дизайн вопрос-ответ
На существующем сайте www.telefomania.ru , нужно красиво вписать по дизайну новый раздел, Форум ( форум работает по принципу сайтов вопрос-ответ)
Три страницы
Страницу с категориями вопросов
Страницу с вопросами выбранной категории
Страницу с вопросом и ответами, выбранного вопроса.
Структуру как все должно работать высылаю во вложении
Заявки фрилансеров
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