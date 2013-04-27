нужна шапка для сайта строительство срубов почта в ней [email protected] 89266903210 телефон нужно изображение сруба в сосновом бору строгий но красивый)) и фраза Срубы без посредников размер 617-112 шапки ну или рядом))) Сайт делается по типу trend-stroy.ru Оплата яндекс деньгами шапка понравилась на вот этом сайте нужно чтото подобное но красивее))http://dom-stroi.ru/srub.htm