Разработать дизайн сайтов 1. Продажа недвижимости от застройщиков 2. Медицинский центр 3. Напольные покрытия 4. Интернет магазины обуви 5. Недвижимость 6. Интернет магазин мебели Тех.задание будет ...
Редизайн сайта
Сайт о спутниковом интернете. http://sat-internet.ru
Нужно разработать дизайн в более свежем исполнении... предпочтение светлым, ярким, теплым цветам... вообщем любые интересные цветовые гаммы, кроме серого в каком он сейчас и сделан... Призовой фонд 100$
Победитель конкурса
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