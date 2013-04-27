Редизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки491 просмотр
#1$100

Сайт о спутниковом интернете. http://sat-internet.ru

Нужно разработать дизайн в более свежем исполнении... предпочтение светлым, ярким, теплым цветам... вообщем любые интересные цветовые гаммы, кроме серого в каком он сейчас и сделан... Призовой фонд 100$

12 лет назад
strominov_vitaly
Виталий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
12 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
12 лет назад
#1

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