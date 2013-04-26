Разработка сайта портала

Разработка киберспортивного портала с системой по проведению онлайн турниров по актуальным играм посети как Dota2,League of Legend.

Желательные CMS : DLE, Joomla, Drupal , Wordpress , opensource

Есть готовое ТЗ.

Если что то заинтересует можно связатся со мной для детализации и оценивания проекта .

skype – similar_

mail – [email protected]