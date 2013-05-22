Добрый день. Нужен дизайн сайта туристической компании. Правильное цветовое решение, удобство доступность (все нужное на видном месте...), возможны легкие ненавязчивые эффекты, ТЗ нет, предлагайте идеи, будем реализовывать. В общем, сайт должен быть креативным, современным, просто ...
Дизайн для веб-студии
Стиль минимализм
Главная:
Логотип, контакты (телефон и e-mail), Выгодные предложения (Картиники), статьи из блога(дата и заголовок) , работы - портфолио(?), клиенты (таблица логотипов), меню(О нас, Портфолио, Клиенты, Услуги, Контакты, Блог), иконки соц(vk, fb, tw, g+)
Футер: линки,копирайт, телефон, LiveInternet
Страницы:
Портфолио - таблица выполненных проектов
Команда - фото, описание
Услуги - список услуг, описание, цена
Контакты - таблица контактов
Страница Выгодные предложения - картинка, описание, цена
Блог - стандартный WordPress
Что нарвится:
http://media.volkswagen2028.com/etc/medialib/vwcms/virtualmaster/vw2028/flash.Par.0005.File.html
Цвета: голубой, серый, белый, зеленый (но вообще можешь не ограничиватсья только этими цветами).
Полное название студии Index Pro Design
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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