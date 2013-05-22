Дизайн для веб-студии

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки301 просмотр

Стиль минимализм

Главная:

Логотип, контакты (телефон и e-mail), Выгодные предложения (Картиники), статьи из блога(дата и заголовок) , работы - портфолио(?), клиенты (таблица логотипов), меню(О нас, Портфолио, Клиенты, Услуги, Контакты, Блог), иконки соц(vk, fb, tw, g+)

Футер: линки,копирайт, телефон, LiveInternet

Страницы:

Портфолио - таблица выполненных проектов

Команда - фото, описание

Услуги - список услуг, описание, цена

Контакты - таблица контактов

Страница Выгодные предложения - картинка, описание, цена

Блог - стандартный WordPress

Что нарвится:

http://media.volkswagen2028.com/etc/medialib/vwcms/virtualmaster/vw2028/flash.Par.0005.File.html

http://www.gembox.ru/

Цвета: голубой, серый, белый, зеленый (но вообще можешь не ограничиватсья только этими цветами).

Полное название студии Index Pro Design

WordPress
12 лет назад
Index-Pro
Яна 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$200
7 дней
Владимир прекрасный специалист и просто хороший, адекватный человек. Дизайн сайта выполнен во время и очень оригинально. Всегда на связи, внимателен к пожеланиям. При необходимости, даже выбора не будет стоять к кому обратиться. Рекомендую.
Очень приятно было работать! Задача была сформулирована четко и с пониманием конечного результата. По оплате тоже очень приятно было, что все сразу, без задержек! Рекомендую. как очень ответственного и обязательного заказчика!

Заявки фрилансеров

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад

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