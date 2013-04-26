Необходимо сделать редизайн вот этой страницы http://maketravel.pro/phuket.htm подобрать цвета, оформить шапку сайта, футер и контент. Структуру можете сильно не менять, интересует именно сама подача. Предпочтение будет отдаваться ...
База строительных материалов
Сайт под управлением Joomla 2.5 + Vertuemart 2.02. Необходимо создать дизайн (шаблон) для интернет магазина строительных материалов.
Заявки фрилансеров
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