Дизайн автомобильного сайта

Задача: Разработка дизайна автомобильного сайта.

1. Разработка дизайна главной страницы (В двух цветовых решениях: красный и зеленый).

2. Разработка дизайна внутренних страниц: 5-7 шт.

Расположение блоков и функционально сайт будет похож на: miraduem.ru. Подробное ТЗ по расположению блоков - предоставим.

Примеры сайтов, которые понравились: miraduem.ru и auto-mostrade.ru

Ждем от вас:

1. цена за главную (в двух цветах)

2. цена за второстепенную (уже в одном, выбранном цвете)

3. сроки на предоставление первых вариантов двух главных: красной и зеленой.