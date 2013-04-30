В компанию для поддержки и разработки собственных проектов в Киеве требуется Web-дизайнер. Возьмем на работу человека, который будет соответствовать следующим требованиям: знать Adobe Photoshop , Adobe Illustrator , CorelDraw; ...
Дизайн сайта
Добрый день! Необходимо разработать дизайн сайта картинной галереи на основе имеющегося фирменнего стиля.
По срокам 2–3 дня (плюс день на доработки), оплата по факту. Прорисовать главную страницу
Предложение для фрилансеров с заполненным портфолио по данной специализацией.
Со студиями не работаю!
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