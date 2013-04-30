Очень понравилось работать с Елизаветой. Сотрудничать с ней было очень приятно и легко, все делала очень оперативно, улавливала суть на лету, даже предугадывая заранее, что требуется. Очень ответственный человек. Спасибо за работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество))