В компанию для поддержки и разработки собственных проектов в Киеве требуется Web-дизайнер. Возьмем на работу человека, который будет соответствовать следующим требованиям: знать Adobe Photoshop , Adobe Illustrator , CorelDraw; ...
Создать дизайн сайта - биржа строительный тендеров
Необходимо создать дизайн сайта биржи строительных тендеров
http://www.stroyportal.ru/tender/ похожая форма - биржа заявок
идея, заходя на сайт человек добавляет тендер на выполнения работ, подрядчик выставляет свои предложения с ценой
Заявки фрилансеров
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