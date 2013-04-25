Требуется дизайн сайта (главной и внутренних) + верстку под самописный php сайт студенческой биржи логотип есть Жду Ваших предложений
Нарисовать шапку для сайта экофермы
Необходимо нарисовать шапку сайта rusferm.ru. Красиво современно, интересно. Та шапка, которая стоит сейчас слишком грубо выглядит, хочется красиво, можно с какими-то эффектами. В общем нужно проявить фантазию!
Есть варианты, которые мне нравиться - eco-produkts.ru, fermer-food.ru, vse-svoe.ru. Хочеться что-то так же красивое, но естественно индивидуальное. Как идея - по центру домик и ссылка "О ферме" влево от домику уходит ограда и там слева ходят хрюшки и ссылочка "Продукция", справа на лугу стоит стол и на нем стоят тарелки с блюдами и ссылочка "Рецепты". Вот что-то в этом направлении. Важно так же плавный переход к общему фону - без рамок!
В приложении действующая шапка, что бы проще было ориентироваться.
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