Нарисовать шапку для сайта экофермы

Необходимо нарисовать шапку сайта rusferm.ru. Красиво современно, интересно. Та шапка, которая стоит сейчас слишком грубо выглядит, хочется красиво, можно с какими-то эффектами. В общем нужно проявить фантазию!

Есть варианты, которые мне нравиться - eco-produkts.ru, fermer-food.ru, vse-svoe.ru. Хочеться что-то так же красивое, но естественно индивидуальное. Как идея - по центру домик и ссылка "О ферме" влево от домику уходит ограда и там слева ходят хрюшки и ссылочка "Продукция", справа на лугу стоит стол и на нем стоят тарелки с блюдами и ссылочка "Рецепты". Вот что-то в этом направлении. Важно так же плавный переход к общему фону - без рамок!

В приложении действующая шапка, что бы проще было ориентироваться.