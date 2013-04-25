Чудо-дизайнер для дизайна сайта

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры!

Мы - молодая студия контента Pro Text.

Наша особенность: работают ТОЛЬКО журналисты и маркетологи, раньше только в печатных изданиях работали, теперь вышли на данный уровень.

Своими усилиями сделал легкий сайт protext.kz

Теперь хочу сделать революцию: нормальный дизайн и функционал, кумиром стал клиент work5.ru

В итоге - такой же и у нас.

Так как все сотрудники уже с именем (лучшие журналисты страны), будем предлагать свои услуги 15 000 компаниям из Казахстана, 20 000 компаниям из России и 3 000 компаниям из Украины.

Что хочу от вас, дорогие дизайнеры:

а) Отличное настроение

б) Желание работать (обязательно предложу партнерство, т.к в сферу наших услуг входят презентации, баннеры, листовки, компреды, требующие определенного дизайна).

в) Цена, которая меня обрадует.

Так, вы сможете сделать работу нам - а в итоге получить массу полезных для своего продвижения вещей, одно из них - тесное сотрудничество.

Главное - быть гением своего дела, также, как и мы!!!

Целую, обнимаю, жду!!!