Дизайн сайта-одностраничника (туризм)

Требуется разработать дизайн сайта-одностраничника по теме "туры в Турцию". В качестве примера: http://fast-tur.ru/

Страница должна состоять из формы заявки (вертикальная, как в примере), блока с контактными данными, блока с отзывами, блока с партнерами (логотипы), блока с преимуществами (список с иконками слева), блока со спецпредложением и дополнительной формой заявки снизу (горизонтальная по ширине основной зоны), блок с иконками соц. сетей.

Схему расположения блоков я вышлю выбранному исполнителю.

ВНИМАНИЕ: при добавлении заявки указывайте сроки и стоимость работ. Если есть похожие работы в портфолио, присылайте ссылки.

PS: Если вы сами верстаете свои макеты или сотрудничаете с толковым верстальщиком, то напишите об этом в своей заявке (желательно сразу указать стоимость верстки).