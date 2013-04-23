Дизайн сайта-одностраничника (туризм)

  1. Биржа фриланса
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Закрыт37 заявок210 просмотров

Требуется разработать дизайн сайта-одностраничника по теме "туры в Турцию". В качестве примера: http://fast-tur.ru/

Страница должна состоять из формы заявки (вертикальная, как в примере), блока с контактными данными, блока с отзывами, блока с партнерами (логотипы), блока с преимуществами (список с иконками слева), блока со спецпредложением и дополнительной формой заявки снизу (горизонтальная по ширине основной зоны), блок с иконками соц. сетей.

Схему расположения блоков я вышлю выбранному исполнителю.

ВНИМАНИЕ: при добавлении заявки указывайте сроки и стоимость работ. Если есть похожие работы в портфолио, присылайте ссылки.

PS: Если вы сами верстаете свои макеты или сотрудничаете с толковым верстальщиком, то напишите об этом в своей заявке (желательно сразу указать стоимость верстки).

12 лет назад
Fredoss
Андрей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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