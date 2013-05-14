Поменять шапку для сайта http://akku.kiev.ua/ Высота шапки не должна превышать высоту логотипа
Необходимо создать дизайн одностроничного сайта
Добрый день. Необходимо создать дизайн одностроничного сайта. Техническое задание во вложении. Пишите, пожалуйста, стоимость и срок
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