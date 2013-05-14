Необходимо создать дизайн одностроничного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок175 просмотров

Добрый день. Необходимо создать дизайн одностроничного сайта. Техническое задание во вложении. Пишите, пожалуйста, стоимость и срок

12 лет назад
FOXiNess
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

LNF
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
18 отзывов(-1)
12 лет назад
$70
3 дня
Сделала качественно и оперативно. Спасибо!
Мне понравилось работать с Олегом. Платит быстро – рекомендую!

Заявки фрилансеров

LNF
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
18 отзывов(-1)
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Изменить флеш шаблон

    Доброй ночи всем! Нужно изменить флеш шаблон http://livedemo00.template-help.com/wt_41275/index.html и настроить под меня. И поставить к шаблону админку для удобного управления сайтом. Жду реальных предложений желательно сразу писать цену за всю работу.

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн 4 страниц сайта

    Очень простой, но визуально-информативный дизайн - почти в точности похожий на sape.ru. Сделанный, однако, очень профессионально. Основное - это главная страница (их 2, меняется рисунок на них). 2 остальные страница - это обычные формы ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка дизайна для сайта

    $300

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужен дизайн: -главная -внутренняя -калькулятор -корзина -страница оформления заказа п.с. бриф и логотип в приложении

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    $500

    Добрый день! Необходимо сделать дизайн для интернет-магазина. Категории товаров довольно различны (Нижнее белье, сувениры, своими руками, товары для детей, товары для кухни). В дальнейшем планируется расширение ассортимента. Cчитаю это тестовым заданием, так ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется разработать дизайн

    Здравствуйте. Требуется разработать качественный шаблон для небольшой социальной сети на движке PhpFox 3. Требуются яркий, привлекательный и простой шаблон, на подобии шаблона фейсбука, одноклассники, вконтакте.

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн главной + внутренняя, строительная компания

    $200

    Нужен дизайн для строительной компании. Главная + внутряк. Название: РегионСтройМонтаж (РСМ) лого: http://well39.ru/rsm.jpeg (уж что есть, если есть варианты лого и я из согласую - то дополнительно оплачу ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Стилизировать и заполнить контентом 3 psd-страницы

    Есть три шаблона сайтов. С каждым шаблоном идет качественный psd (слои по папочкам, подписаны, цветами выделены). Сейчас шаблоны заполнены рыбой. Шаблоны сайтов на twitter bootstrap, поэтому они для верстальщиков как конструктор. Есть ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад