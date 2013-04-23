Здравствуйте, нужно сверстать текст для посадочной страницы. С опытом.
Стилизировать и заполнить контентом 3 psd-страницы
Есть три шаблона сайтов. С каждым шаблоном идет качественный psd (слои по папочкам, подписаны, цветами выделены). Сейчас шаблоны заполнены рыбой. Шаблоны сайтов на twitter bootstrap, поэтому они для верстальщиков как конструктор.
Есть список того, что должно быть на главной странице нашего сайта.
В каждом из этих шаблонов надо обработать ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ:
1 собрать страницу из элементов шаблона
2 стилистически адаптировать страницу под наш контент
3 заполнить нашим контентом
Чем меньше изменения дизайна при адаптации к нашему контенту - тем лучше, но надо, чтоб с этим контентом ГЛАВНАЯ хорошо выглядела.
Мы предоставляем текст новостей, список разделов меню... в общем весь необходимый текст. Также папку с 5гб упорядоченных фотографий, из которых вы должны взять подходящие, отредактировать их и вставить на страницу.
Это надо чтобы мы определились с вариантом оформления сайта.
Если нам понравится с вами сотрудничать, а вам с нами - мы предложим вам договор на дизайн всего сайта.
Если нам не понравится с вами сотрудничать - проэкт делится на три этапа, т.е. три шаблона, мы просто на каком-то этапе прервем сотрудничество.
подробнее в приложенном файле
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