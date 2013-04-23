Требуется web-дизайнер для периодической работы с нашим рекламным агентством «Осьминог» (www.os8.ru).

Жду информацию о стоимости стандартного дизайна, сроке выполнения и примеры выполненных работ.

Оплата любым удобным для Вас способом, по договорённости, после согласования макета с нашим заказчиком по превью-файлу (JPG).

Все макеты создавать в ADOBE Photoshop по слоям.

Информацию и контакты высылать на e-mail: [email protected]