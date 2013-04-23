Дизайнер для периодических заказов

Ищется дизайнер для периодического сотрудничества.

Интересует стоимость разработки современного дизайна сайта визитки из 4 страниц - Главная, статья, каталог новостей, контакты.

Это базовая стоимость чтобы понять вашу ценовую политику. Можете также указать стоимость разработки каталога, магазина.

В любом случае каждый сайт будет оцениваться индивидуально.

Основные требования:

- понимание желаний заказчика, чтоб не приходилось много раз переделывать.

- ответственность.

Сотрудничество только сдельное, я даю задание, вы оцениваете, я согласую стоимость и сроки, вы выполняете, после того как заказчик всё утвердил - расчёт.

Если заказчик вносит правки - вы выполняете и снова на утверждение. В случае если не один из предложенных вариантов не понравится заказчику, работа не оплачивается.

Расчёт будет производиться только после полного утверждения всех макетов.

Дополнительные правки которые не входили в первоначальное ТЗ будут согласовываться и оплачиваться отдельно.

В случае удачного сотрудничества возможна прямая работа с некоторыми из моих клиентов.