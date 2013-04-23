Необходимо сделать красивый дизайн сайта. Я все изобразил на инфо-макете Сайт будет из 5 основных страниц: Главная (не является пунктом меню, переход при нажатии на логотип) Тарифы (Пункт меню ...
Дизайнер для периодических заказов
Ищется дизайнер для периодического сотрудничества.
Интересует стоимость разработки современного дизайна сайта визитки из 4 страниц - Главная, статья, каталог новостей, контакты.
Это базовая стоимость чтобы понять вашу ценовую политику. Можете также указать стоимость разработки каталога, магазина.
В любом случае каждый сайт будет оцениваться индивидуально.
Основные требования:
- понимание желаний заказчика, чтоб не приходилось много раз переделывать.
- ответственность.
Сотрудничество только сдельное, я даю задание, вы оцениваете, я согласую стоимость и сроки, вы выполняете, после того как заказчик всё утвердил - расчёт.
Если заказчик вносит правки - вы выполняете и снова на утверждение. В случае если не один из предложенных вариантов не понравится заказчику, работа не оплачивается.
Расчёт будет производиться только после полного утверждения всех макетов.
Дополнительные правки которые не входили в первоначальное ТЗ будут согласовываться и оплачиваться отдельно.
В случае удачного сотрудничества возможна прямая работа с некоторыми из моих клиентов.
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