Нужен минималистичный, web 2.0 дизайн для главной страницы сервиса сокращения ссылок на подобии goo.gl или bit.ly Требования: ----------------------------- форма добавления ссылки сразу на главной, пользователю нужно только зайти, вставить ...
Нужен логотип и дизайн сайта
Требуется разработать логотип и дизайн сайта небольшой мебельной компании. Компания занимается мебелью из хрома (столы и стулья на металлокаркасе) и корпусной мебелью. Логотип сейчас есть, но нуждается в доработке или перерисовке.
По дизайну сайта: нужна главная и страница каталога. Дизайн фиксированный, ширина 980px. На главной нужно совместить две линейки достаточно разноплановой продукции фирмы (возможно, сделать в виде хотспотов - рекламных анонсов со ссылкой на соответствующий раздел каталога). Подробнее - выбранному исполнителю. От вас - стоимость и сроки.
Выбранный исполнитель
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