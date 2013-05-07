Нужен логотип и дизайн сайта

Требуется разработать логотип и дизайн сайта небольшой мебельной компании. Компания занимается мебелью из хрома (столы и стулья на металлокаркасе) и корпусной мебелью. Логотип сейчас есть, но нуждается в доработке или перерисовке.

По дизайну сайта: нужна главная и страница каталога. Дизайн фиксированный, ширина 980px. На главной нужно совместить две линейки достаточно разноплановой продукции фирмы (возможно, сделать в виде хотспотов - рекламных анонсов со ссылкой на соответствующий раздел каталога). Подробнее - выбранному исполнителю. От вас - стоимость и сроки.