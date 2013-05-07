Нужен логотип и дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки285 просмотров

Требуется разработать логотип и дизайн сайта небольшой мебельной компании. Компания занимается мебелью из хрома (столы и стулья на металлокаркасе) и корпусной мебелью. Логотип сейчас есть, но нуждается в доработке или перерисовке.

По дизайну сайта: нужна главная и страница каталога. Дизайн фиксированный, ширина 980px. На главной нужно совместить две линейки достаточно разноплановой продукции фирмы (возможно, сделать в виде хотспотов - рекламных анонсов со ссылкой на соответствующий раздел каталога). Подробнее - выбранному исполнителю. От вас - стоимость и сроки.

12 лет назад
adsged
50 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kateMS_82
43 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$150
3 дня
И логотип, и обе отрисованных страницы сайта прошли,что называется, с первого захода. Дизайн получился чистый и современный. Екатерина не побоялась использовать в оформлении достаточно агрессивный красный цвет, но грамотно выстроенная композиция и палитра сайта позволили сделать дизайн ярким, но не кричащим. В общем только хорошие впечатления, в том числе и от адекватной стоимости услуг.
Отлично прошел весь процесс работы.Четко поставленная задача привела к хорошему результату. Мгновенная оплата.Буду рада поработать еще

Заявки фрилансеров

kateMS_82
43 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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