Прикрутить шаблон к php скрипту

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка189 просмотров

Всем доброго времени суток!

Необходимо прикрутить шаблон http://e-business.su/ к php скрипту http://hyip.adminstation.ru/

Шаблон и скрипты официальные и лицензионные. Сделать необходимо очень срочно! За сегодняшний день!

С уважением, Виктор!

PHP
12 лет назад
E-Business
Виктор 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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