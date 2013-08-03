Дизайн 30-40 страниц автокаталога. Без вёрстки

Главная+внутренние. Переделать дизайн полностью, как сочетание цветов так и расположения блоков. Всё чётко и профессиональноНикакой аляпитости, перебора с цветами, - может это и красиво для сайта компании (салона) - но не каталога: тут люди ищут что им надо и им некогда любоваться обалденной красотой. 2-3 цвета на сайте. amobil.ru - отличный вариант. Чётко и грамотно, всё по стандарту. Только для проффи!

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