Дизайн 30-40 страниц автокаталога. Без вёрстки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок197 просмотров

Главная+внутренние. Переделать дизайн полностью, как сочетание цветов так и расположения блоков. Всё чётко и профессиональноНикакой аляпитости, перебора с цветами, - может это и красиво для сайта компании (салона) - но не каталога: тут люди ищут что им надо и им некогда любоваться обалденной красотой. 2-3 цвета на сайте. amobil.ru - отличный вариант. Чётко и грамотно, всё по стандарту. Только для проффи!

PS: заявки, БЕЗ указания цены - отклоняются.

12 лет назад
mikki11
42 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

optical
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$500
12 дней
Работа была кропотливой, обдумывалась и прорисовывалась каждая из 40 страниц макета. Как было всё готово - по 2-му кругу, с 1-40 страницу - просматривали заново и испрявляли всякие там недочёты. Владимир - профессионал, а ещё очень покладистый: ни разу не возникло прений по-поводу моей щепитильности (люблю доё...докапываться до любой мелочи). Высший балл!
Снова все супер! Над проектами Александра всегда очень удобно работать, благодаря кропотливо составленному тз. По оплате вообще никаких, даже малейших, претензий. Даже наоборот...;) В общем 10 из 10, рекомендую!

Заявки фрилансеров

optical
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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