Веб-дизайнер (web designer) удаленно или в офис

Дизайнер!

Наконец-то есть для тебя постоянная работа с четкими техзаданиями и без глупых правок.

Интересно? Читай условия!

700$/мес.

Нам, компании Гольфстрим, требуется хороший дизайнер. На постоянную занятость, можно в уютный офис в центре Харькова, но можно и дома работать. Также можем работать попроектно.

Вот тут (http://news.gulfstream.ua/slujebnye-novosti/item/207-intervyu-dizaynera) вы можете прочитать интервью с нашим дизайнером, вашей будущей коллегой.

Зарплата:

Если вы можете сделать home-страницу подобного сайта(http://100.eurodomik.ru/) на основе прообраза в psd (если вы с таким на работали, можно посмотреть в тестовом, что это) за 6 часов (или с нуля за 8-9 часов), а вот такой вот баннер(http://www.eurodomik.ru/templates/skin_dom.gulfstream.ua/images/bann_sale6.png) за час, то за месяц работы (22 рабочих дня по 8 часов), при условии соблюдения скоростей и качества, мы вам заплатим 700$.

Все правки (кроме тех, которые случаются из-за невнимательности дизайнера) мы оплачиваем отдельно.

Работаете быстрее или медленнее? Хотите работать попроектно? Сами пересчитайте, сколько вы можете зарабатывать.

Рост зарплаты неограничен – работаете быстрее и лучше – получаете больше. Есть бонусы и штрафы.

Наши условия:

1. Мы гарантируем качественные и понятные техзадания без абстракций «сделать лаконично и красиво».

Мы исходим из того, что дизайн должен решать поставленную задачу, поэтому у нас отсутствуют бессмысленные и бесконечные правки макета.

2. Мы действительно стараемся сделать непростую и творческую работу дизайнера интересней и комфортней.У нас приветствуется конструктивная критика со стороны дизайнера, и действительно внедряются все разумные предложения.

3. Оплата работы – вовремя и в полном объеме. Мы оплачиваем все принятые макеты и все правки, произошедшие не по вине дизайнера.

4. Гибкий график, если вы дисциплинированный дизайнер и можете организовывать свою работу. Вы можете работать в удобное вам время – нас интересует только правильный результат в оговоренный срок.

5. Приятный коллектив, который будет очень рад Вам и готов помочь во всех начинаниях и развитии.

Честное отношение и уважение к Вашей работе и инициативе.

Перспективы:

Вы можете стать руководителем отдела дизайнеров. «Потолка» зарплаты у нас тоже нет. Зарабатываете, сколько сможете.

А хорошим дизайнером мы считаем:

1. Человека честного, ответственного, пунктуального и инициативного. Мы готовы работать с новичками без огромного портфолио и опыта и помогать во всем. Но с безынициативными людьми, регулярно срывающими сроки и скрывающими проблемы, мы расстаемся без сожаления и очень быстро.

2. Дизайнера, который умеет решать поставленную перед ним задачу, причем в срок (срок обязательно оговаривается с вами).

Что-то очень красивое, но совершенно бесполезное, мы просто не оплатим. «Завтра» нам тоже не нужно.

3. В идеале мы ориентированы на дизайны, которые представлены на http://www.awwwards.com/

Готовы работать с дизайнером, который способен создавать макеты уровня http://www.templatemonster.com/, или с таким, которому требуется немного помощи и практики, чтобы создавать такие дизайны.

4. Дизайнера, который понимает, что критика и самообучение – это основа развития. Мы готовы подсказывать, помогать, направлять, предоставлять возможность практиковаться, оплачивать учебные материалы и семинары, но лишь такому дизайнеру, который приемлет критику и учится сам, не дожидаясь, пока его обучением займутся другие.

5. Человека, неравнодушного к своей работе и готового совершенствовать нашу фирму. Если вы работаете только ради денег, все трудности фирмы воспринимаете только, как возможность отлынивать от работы, мы не сработаемся.

Тестовое задание

Тестовое задание приложено.

Выполненное тестовое задание и резюме отправьте по адресу [email protected] или передайте через Skype: olgayeretskaia

Если мы принимаем вас на работу, тестовое задание оплачивается в размере 20$.

Если вы хорошо справитесь с тестовым заданием, то мы даем вам пробную задачу и по итогам ее выполнения мы и вы определяем, будем ли работать вместе. Если всех все устраивает, мы начинаем работать с Вами без испытательного срока.

Если вам не придет ответ или у вас есть дополнительные вопросы о вакансии и тестовом задании, свяжитесь с нами по контактам, указанным выше.