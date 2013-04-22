Нужен веб-дизайнер

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок1398 просмотров

Здравствуйте, коллеги. Необходим помощник в создании дизайнов для сайтов. Заказов много, не успеваю.

Бюджет проекта: 150-200 у.е. (в данный бюджет входит создание главной страницы и около 5 внутренних страниц) + бонусы.

Уровень работ не ниже: https://www.weblancer.net/users/diroll/portfolio/

Требования: Терпеливость, усидчивость, трудолюбие, стабильно быть на связи в течении дня с 10:00-18:00.

Проектов много, работы много, оплата своевременная.

В личные сообщения не писать, не стоит навязываться - это плохой тон.

Жду откликов и ссылки на портфель и отзывы.

Спасибо за внимание.

12 лет назад
diroll
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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