Нужен веб-дизайнер

Здравствуйте, коллеги. Необходим помощник в создании дизайнов для сайтов. Заказов много, не успеваю.

Бюджет проекта: 150-200 у.е. (в данный бюджет входит создание главной страницы и около 5 внутренних страниц) + бонусы.

Уровень работ не ниже: https://www.weblancer.net/users/diroll/portfolio/

Требования: Терпеливость, усидчивость, трудолюбие, стабильно быть на связи в течении дня с 10:00-18:00.

Проектов много, работы много, оплата своевременная.

В личные сообщения не писать, не стоит навязываться - это плохой тон.

Жду откликов и ссылки на портфель и отзывы.

Спасибо за внимание.