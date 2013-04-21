Есть тестовый сайт test001.mcdir.ru Нужно: 1. Сейчас в дизайне зима. Нужно нарисовать весну, лето, осень. На макете главной страницы обрисовал зеленым цветом то, что нужно нарисовать. Для начало нужно ...
Сделать новый дизайн для одной странички бижутерии
Необходимо сделать создать новый (используя основные цвета существующего) дизайн для одной страницы интернет-аукциона Аукро. Эта страница - своеобразный шаблон, в котором меняется только фото и блок с характеристиками изделий бижутерии.
Вот существующий дизайн http://aukro.ua/chudo-kolechko-v-rozovom-zolote-750-proby-na-19r-i3142628233.html
Вместо больших вертикальных фото в описании можно сделать пару небольших в горизонтально, чтобы не занимали так много места.
Хотелось бы добавить украшательств на страничку, а собственной фантазии не хватает((
ТЗ в приложении.
Жду ваших предложений))
С уважением, Яна.
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