Сделать новый дизайн для одной странички бижутерии

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Закрыт23 заявки205 просмотров

Необходимо сделать создать новый (используя основные цвета существующего) дизайн для одной страницы интернет-аукциона Аукро. Эта страница - своеобразный шаблон, в котором меняется только фото и блок с характеристиками изделий бижутерии.

Вот существующий дизайн http://aukro.ua/chudo-kolechko-v-rozovom-zolote-750-proby-na-19r-i3142628233.html

Вместо больших вертикальных фото в описании можно сделать пару небольших в горизонтально, чтобы не занимали так много места.

Хотелось бы добавить украшательств на страничку, а собственной фантазии не хватает((

ТЗ в приложении.

Жду ваших предложений))

С уважением, Яна.

HTML
12 лет назад
YanaMerry
Яна 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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