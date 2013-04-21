Сделать новый дизайн для одной странички бижутерии

Необходимо сделать создать новый (используя основные цвета существующего) дизайн для одной страницы интернет-аукциона Аукро. Эта страница - своеобразный шаблон, в котором меняется только фото и блок с характеристиками изделий бижутерии.

Вот существующий дизайн http://aukro.ua/chudo-kolechko-v-rozovom-zolote-750-proby-na-19r-i3142628233.html

Вместо больших вертикальных фото в описании можно сделать пару небольших в горизонтально, чтобы не занимали так много места.

Хотелось бы добавить украшательств на страничку, а собственной фантазии не хватает((

ТЗ в приложении.

Жду ваших предложений))

С уважением, Яна.