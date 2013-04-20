Нужен дизайн 2х магазинов.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок240 просмотров

Здравствуйте. Нужен качественный, красивый дизайн 2х магазинов. Обязательное условие уметь рисовать прототипы !!!

Prototype (прототип) — модель для тестирования концепции или процесса. Могут быть вставлены картинки, появиться цвето-тональные градации и т.д.

Работаем без предоплаты! Делаете прототип, утверждаю и оплачиваю 15% , потом макет главной, если меня устраивает перевожу предоплату 50%.

БЮДЖЕТ ПО 300$ ЗА ДИЗАЙН.

Дизайн нужен уровнем не хуже чем в приложенных макетах.

P.S ДЛЯ МОДЕРАТОРОВ, ЭТО НЕ СКРЫТЫЙ КОНКУРС В ПРОЕКТЕ БУДЕТ ВЫБРАН ОДИН ИСПОЛНИТЕЛЬ!!!

12 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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