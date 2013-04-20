Нужен Красивый Дизайн ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОРТАЛА АБХАЗИИ примеры http://www.nationalgeographic.com/ http://www.votpusk.ru/ СТРУКТУРА КАК НА http://www.votpusk.ru/ И НАЗВАНИЯ ГЛАВНОГО МЕНЮ ...
Аватарка для автомобильного сообщества в ВКонтакте
Приветствую всех!
Было решено провести конкурс на создание аватарки для автомобильного сообщества в ВКонтакте — http://vk.com/autotuniru
Сроки очень сжатые, ибо «горит» сменить ту ужасную аватарку, которая сейчас пугает посетителей сообщества.
Требования к аватарке:
Размер 200x500
Фон ближе к светлому, но не белый.
Основная часть аватарки в миниатюрное изображение влазило и тп.
Миниатюрное изображение аватарки должно быть выразительным и привлекательным и чтобы у пользователей возникало желание зайти и посмотреть что это за сообщество, со всеми вытекающими последствиями.
Что должно быть размещено на аватарке:
Изображение авто. Авто должно быть одним из: Toyota Supra, Toyota Mark 2, Mazda RX-7, Mazda MX-5, Honda S2000, Subaru Imreza, Mistubishi Lancer Evolution 8–10, Nissan Skyline, Nissan GT-R.
Авто должно быть полностью полубоком включено в аватарку или будто «рваться на встречу» к нам.
Надпись: Автомобили и тюнинг, которая должна находится в одном, так сказать, секторе с автомобилем. Может огибать его по кругу или просто сверху «Автомобили» снизу «тюнинг», «и» где-нибудь посередке или где оно лучше впишется.
В самом низу аватарки должен присутствовать URL: vk.com/autotuniru
В случае, если будет катастрофически много пустого места можно применить надпись «Сообщество автолюбителей»
Никаких других надписей быть не должно.
Очень большая просьба не делать из аватарки Need For Speed и тп. Она должна быть с уклоном на Тюнинг, Рейсинг и тп, но в ней должна присутствовать серьезность.
Если у вас будут возникать вопросы, какую лучше автомобиль из найденных вами применить, какой шрифт и тп — на все эти вопросы я с удовольствием отвечу в ВКонтакте — http://vk.com/imserov
Спасибо вам за участие!
С уважением, Илья Серов.
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