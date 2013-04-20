Аватарка для автомобильного сообщества в ВКонтакте

# 1 — $ 50 # 2 — $ 25 # 3 — $ 15 # 4 — $ 10

Приветствую всех!

Было решено провести конкурс на создание аватарки для автомобильного сообщества в ВКонтакте — http://vk.com/autotuniru

Сроки очень сжатые, ибо «горит» сменить ту ужасную аватарку, которая сейчас пугает посетителей сообщества.

Требования к аватарке:

Размер 200x500

Фон ближе к светлому, но не белый.

Основная часть аватарки в миниатюрное изображение влазило и тп.

Миниатюрное изображение аватарки должно быть выразительным и привлекательным и чтобы у пользователей возникало желание зайти и посмотреть что это за сообщество, со всеми вытекающими последствиями.

Что должно быть размещено на аватарке:

Изображение авто. Авто должно быть одним из: Toyota Supra, Toyota Mark 2, Mazda RX-7, Mazda MX-5, Honda S2000, Subaru Imreza, Mistubishi Lancer Evolution 8–10, Nissan Skyline, Nissan GT-R.

Авто должно быть полностью полубоком включено в аватарку или будто «рваться на встречу» к нам.

Надпись: Автомобили и тюнинг, которая должна находится в одном, так сказать, секторе с автомобилем. Может огибать его по кругу или просто сверху «Автомобили» снизу «тюнинг», «и» где-нибудь посередке или где оно лучше впишется.

В самом низу аватарки должен присутствовать URL: vk.com/autotuniru

В случае, если будет катастрофически много пустого места можно применить надпись «Сообщество автолюбителей»

Никаких других надписей быть не должно.

Очень большая просьба не делать из аватарки Need For Speed и тп. Она должна быть с уклоном на Тюнинг, Рейсинг и тп, но в ней должна присутствовать серьезность.

Если у вас будут возникать вопросы, какую лучше автомобиль из найденных вами применить, какой шрифт и тп — на все эти вопросы я с удовольствием отвечу в ВКонтакте — http://vk.com/imserov

Спасибо вам за участие!

С уважением, Илья Серов.