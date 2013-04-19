Редизайн сайта интернет-магазина на OpenCart

Есть небольшой сайт-визитка - http://vick.ru/safeurl.php?3214234 (это редирект, переход на основной домен при нажатии, чтобы не светить в поисковиках пока). На нем интересное предложение для рынка недвижимости, которое заинтересует массу продавцов квартир. Но сайт получился ...