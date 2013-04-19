Редизайн сайта интернет-магазина на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт28 заявок213 просмотров

Действующий интернет магазин. Сайту нужен современный дизайн. psd. редизайн текущей структуры. + Дополнительно если будут предложения по изменению структуры - рассмотрю. Ссылка на портфолио поможет в выборе.

Opencart
12 лет назад
jur
57 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переделать дизайн сайта

    iPhone 5.su Сейчас сайт находится на 2 движках, главная страница на wp, а магазин на шопсмс. Надо оставить тока 1 движок, wp, поставить модуль магазина для wp. Максимально ...

    WordPress
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн или рефакторинг сайта-визитки

    Есть небольшой сайт-визитка - http://vick.ru/safeurl.php?3214234 (это редирект, переход на основной домен при нажатии, чтобы не светить в поисковиках пока). На нем интересное предложение для рынка недвижимости, которое заинтересует массу продавцов квартир. Но сайт получился ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн медицинского интернет-магазина

    $500

    Продукция магазина - медицинское оборудование для дома, инвалидные коляски, иглы, костыли и т.д. В остальном - обычный интернет-магазин, категории, товары, корзина, оформление заказа. Дизайн требуется светлый, легкий, крупные блоки и шрифты. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайнер для отрисовки страниц интернет-магазина

    Требуется дизайнер для отрисовки страниц интернет магазина. Плюсами: 1) ссылка на работы 2) наличие "легких" веб 2.0 работ в портфолио 3) способные быстро (в течении нескольких дней) дорисовать ряд ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание дизайна сайта

    $100

    Требуется создать качественный и красивый дизайн сайта (визитки) компании которая занимается ремонтом холодильников. Нужен дизайн только главной. Результат работы — в формате psd (послойно). Подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю. Пишите сроки выполнения и цену.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Задача для дизайнера

    Требуется дизайнер для отрисовки главной страницы сайта "Создание, техническая поддержка и продвижение сайтов". Основные требования – аккуратная и продуманная до мелочей прорисовка страницы. Также готовность к правкам. Цену, пожалуйста, указывайте за отрисовку главной страницы.

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад