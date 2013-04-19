Переделать дизайн сайта

iPhone 5.su

Сейчас сайт находится на 2 движках, главная страница на wp, а магазин на шопсмс.

Надо оставить тока 1 движок, wp, поставить модуль магазина для wp.

Максимально сохранить позиции в сео, сохранить основные урлы страниц, на которых идет трафик, и сделать на этих страницах примерно то же самое.

Разработать новый дизайн, сохранив новостной блок главной страницы.

Дизайн главной, должен быть на 40% из новостного оформления (так же содержать комментарии, репосты и тд) и на 60% из магазина.

Улучшение юзабилити, это важнейший элемент в создании сайта.

Сайт должен быть очень хорошо настроен для сео. Не должно быть дублирующих страниц и итд.

Пожалуйста, только полная разработка сайта.

Отдельно дизайн, разработку, сео, не предлагать.