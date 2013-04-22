Дизайн клуба Citroen C-Elysee

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Завершен9 заявок223 просмотра

Необходимо сделать редизайн шапки для сайта c-elysee.ru

Ожидаемый результат типа: peugeot-408.ru, peugeot-301.ru

Желательно заиспользовать логотип клуба.

Оплата ЯД. Цена договорная, БЕЗ пред оплаты.

12 лет назад
sasa85
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

akelita
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Несмотря на мои придирки, проект выполнен полностью с хорошим качеством.
Оплата поступила мгновенно после завершения работы, что говорит о пунктуальности и обязательности заказчика! Сотрудничеством доволен полностью!

Заявки фрилансеров

akelita
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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