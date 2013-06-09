Редизайн футера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок178 просмотров

Редизайн футера (на данный момент можно сказать вообще отсутствует).

Основные требования: резиновый (учитывать что есть широкоформатные мониторы... ), строгий, стильный, соответствующий основному дизайну сайта.

В приложенном файле набросок. Текст содержащийся в наброске должен присутствовать обязательно (можно еще что нить добавить). Домен прописан в приложенном файле (подчеркнут)

12 лет назад
delferg
Руслан 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
12 лет назад
$30
3 дня
Отличная работа! Все реализовано по ТЗ, быстро, без напоминаний. Рекомендую!
Отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
12 лет назад
#1
Дизайн сайтов

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