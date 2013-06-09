Требуется исполнитель, для разработки дизайна для сайта, основные идеи, как и что должно выглядеть, уже есть! Сайт будет похож на этот: http://www.emmyrossum.com/ Все фотографии заказчик предоставил. Приступить и выслать первые черновые макеты нужно ...
Редизайн футера
Редизайн футера (на данный момент можно сказать вообще отсутствует).
Основные требования: резиновый (учитывать что есть широкоформатные мониторы... ), строгий, стильный, соответствующий основному дизайну сайта.
В приложенном файле набросок. Текст содержащийся в наброске должен присутствовать обязательно (можно еще что нить добавить). Домен прописан в приложенном файле (подчеркнут)
Выбранный исполнитель
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