Дизайн сайта. Landing page, Lead Gen Page. Кровля

Landing page. Лидогенерационная страница. Кровля, строительство.

Требуется собрать лидогенерационную страничку для проекта по монтажу кровли под ключ.

Упрощённая страничка, которая устроит по структуре: http://media.lpgenerator.ru/themes/LPgenerator__template_3.jpg

Ключевая услуга - монтаж кровли, сайдинга.

Вторичная - продажа материалов для монтажа и ремонта кровли: металлочерепица, профнастил, гибкая черепица, ондулин, натуральная черепица, керамическая черепица.

Задачи странички: а. Звонки б. Заявки от заинтересованных в монтаже, ремонте кровли крыши лиц.

Фактически, от форм достаточно получить: Имя, Телефон. Остальное решится в процессе беседы.

Опыт работы не менее 1,5 лет по web дизайну.

Бюджет за продуманный диз 1 странички - 4500 руб.

Полное ТЗ во вложении.