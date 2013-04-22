Дизайн сайта. Landing page, Lead Gen Page. Кровля

$142
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок445 просмотров

Landing page. Лидогенерационная страница. Кровля, строительство.

Требуется собрать лидогенерационную страничку для проекта по монтажу кровли под ключ.

Упрощённая страничка, которая устроит по структуре: http://media.lpgenerator.ru/themes/LPgenerator__template_3.jpg

Ключевая услуга - монтаж кровли, сайдинга.

Вторичная - продажа материалов для монтажа и ремонта кровли: металлочерепица, профнастил, гибкая черепица, ондулин, натуральная черепица, керамическая черепица.

Задачи странички: а. Звонки б. Заявки от заинтересованных в монтаже, ремонте кровли крыши лиц.

Фактически, от форм достаточно получить: Имя, Телефон. Остальное решится в процессе беседы.

Опыт работы не менее 1,5 лет по web дизайну.

Бюджет за продуманный диз 1 странички - 4500 руб.

Полное ТЗ во вложении.

12 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Tati_way
Татьяна 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$149
5 дней
Сотрудничество оставило одни положительные эмоции ) Оперативность. Понимание с первого ТЗ. Внимательность к деталям. Рекомендую к сотрудничеству и продолжу сам =) Работу можно наблюдать в портфолио Татьяны.
Сотрудничеством очень довольна. Четко поставленная задача. Грамотные корректировки. Моментальная оплата + бонус. Надеюсь на продолжительное сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации Александру!

Заявки фрилансеров

Tati_way
Татьяна 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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