Доработать дизайн продающей страницы

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужно доработать дизайн продающей странички (файл коуч3). Часть работы была сделана предыдущим фрилансером, но, к сожалению, он не смог доделать до конца из-за форсмажора.

Требуется оформление в лучших традициях продающего текста, пример вот тут: http://4winners.ru/lifestyle2-sale/ (по воздушности, распределению текста и картинок),

и во вложении картинка тоже как пример.

Что нужно доработать:

1) Сделать эффектную шапку (сейчас она слишком простая). В нее вставить фото А. Толкачева и фото учеников и сделать какой-нибудь коллаж. Так же туда то добавить - яхты, пляжи, машины (уместить как-то), можно сделать шапку чуть пошире, чтобы все уместилось.

2) Все заголовки (вместе с иконками) выровнять по левому краю

3) Зигзагообразную полоску после шапки заменить на другое (смотрится как отрывной лист - дешево)

4) Заголовки сделать в один цвет и размер (сейчас они разные)

5) В блоке «Каких результатов добились мои ученики» вставить фото каждого

6) В блоке «Надоело быть рабом своего бизнеса или работы?» текст из 4-х буллитов делаем в виде 4-х картинок с подписями. Тоже самое сделать везде где есть буллиты от 3х до 5 штук каждый пункт – красиво оформить в виде картинки.

7) На самой странице вместо фразу «Для участия в тренинге заполните форму» изменить на "Записаться на коучинг", она несколько раз должна быть в тексте.

8) текстовые блоки по возможности оформляем графически, пример оформления прикрепляю.

9) Картинки – использовать лицензионные (ТОЛЬКО с фотостока http://ru.fotolia.com/), но не дорогие (цена не более 1 балла). В макет вставьте, пожалуйста, картинки пока с водяными знаками, и просто укажите ссылки на эти фотки на сайте.

Фоны, кнопки, буллиты, иконки, и др. элементы для дизайна, которые свободно распространяются в интернете для свободного скачивания – просто брать скачанными из инета, без фотостока.

Оплата за прокет - 800 руб. Принимаю работу только, если выполнены все до единого пункты, которые перечислены выше.

Если реально хорошо справитесь, то будут постоянные заказы, так как различные дизайн-задачи возникают регулярно.