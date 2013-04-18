В компанию покупается 1С-Битрикс. Необходимо полностью спроектировать дизайн, сверстать его, внедрить на платформу Битрикса, программировать разделы, запустить. Подробнее: 1) Проектирование - разработка макетов страниц сайта. 2) Дизайн - а) Разработка дизайна сайта, ...
Доработать дизайн продающей страницы
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Нужно доработать дизайн продающей странички (файл коуч3). Часть работы была сделана предыдущим фрилансером, но, к сожалению, он не смог доделать до конца из-за форсмажора.
Требуется оформление в лучших традициях продающего текста, пример вот тут: http://4winners.ru/lifestyle2-sale/ (по воздушности, распределению текста и картинок),
и во вложении картинка тоже как пример.
Что нужно доработать:
1) Сделать эффектную шапку (сейчас она слишком простая). В нее вставить фото А. Толкачева и фото учеников и сделать какой-нибудь коллаж. Так же туда то добавить - яхты, пляжи, машины (уместить как-то), можно сделать шапку чуть пошире, чтобы все уместилось.
2) Все заголовки (вместе с иконками) выровнять по левому краю
3) Зигзагообразную полоску после шапки заменить на другое (смотрится как отрывной лист - дешево)
4) Заголовки сделать в один цвет и размер (сейчас они разные)
5) В блоке «Каких результатов добились мои ученики» вставить фото каждого
6) В блоке «Надоело быть рабом своего бизнеса или работы?» текст из 4-х буллитов делаем в виде 4-х картинок с подписями. Тоже самое сделать везде где есть буллиты от 3х до 5 штук каждый пункт – красиво оформить в виде картинки.
7) На самой странице вместо фразу «Для участия в тренинге заполните форму» изменить на "Записаться на коучинг", она несколько раз должна быть в тексте.
8) текстовые блоки по возможности оформляем графически, пример оформления прикрепляю.
9) Картинки – использовать лицензионные (ТОЛЬКО с фотостока http://ru.fotolia.com/), но не дорогие (цена не более 1 балла). В макет вставьте, пожалуйста, картинки пока с водяными знаками, и просто укажите ссылки на эти фотки на сайте.
Фоны, кнопки, буллиты, иконки, и др. элементы для дизайна, которые свободно распространяются в интернете для свободного скачивания – просто брать скачанными из инета, без фотостока.
Оплата за прокет - 800 руб. Принимаю работу только, если выполнены все до единого пункты, которые перечислены выше.
Если реально хорошо справитесь, то будут постоянные заказы, так как различные дизайн-задачи возникают регулярно.
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