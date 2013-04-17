Необходимо сделать дизайн одностраничного сайта, как должно быть - есть примеры, необходимо правильно на расположить нужную информацию. Если подойдет вариант -нужно будет сделат. Таких еще 3!
Сделать blueprint в Axure
Привет,
Есть веселая и простая задача для дизайнера интерфейсов.
Есть программа в которой строят прототипы. Называется Axure. Я думаю многие с этой программой сталкивались.
Если не сталкивались, прежде чем подавать заявку, нужно ее установить и поиграться, чтоб понять как это все работает.
Что нужно сделать.
Необходимо сделать blueprint версию вот этой страницы:
http://hogash-demo.com/kallyas_wp/
Чтоб понять что такое blueprint и как он выглядит смотрим вот на эти примеры:
http://dribbble.com/shots/985531-Wireframin/attachments/114864
http://dribbble.com/shots/992731-Wireframing-Close/attachments/116296
http://dribbble.com/shots/967553-Wireframe-Fantasy-Soccer-Game/attachments/111074
Важно - это все должно быть сделано в Axure с максимальным использованием внутренних фигур , т.е. квадратов, кругов, треугольников и т.п. Т.е. если нужно построить окошко подсказки со стрелочкой, то рисуем квадратик и треугольник в Axure и это дело соединяем.
Иконки и картинки понятное дело можно и нужно использовать, стилизованное под Blueprint.
На данном этапе мне нужно просто wireframe. Ничего симулировать не нужно.
Готов ответить на все вопросы.
В целом задача должна быть понятна, поэтому я ожидаю конкретную оценку и сроки.
Спасибо за внимание.
Влад
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
Необходимы рекомендации по дизайну сайта http://mastertrg.ru/.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Нужно создать логотип для Sprintmall.com.ua (размер 646х152px): Полосатое название как во вложении (1), только цвета другие. Во вложении (1) цветовая растяжка, возможно ее применить для логотипа? Название Sprintmall делаем объемным шрифтом, ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Сайт компании которая предоставляет услуги аренды серверов в Европе для юр лиц в России и Украине Клиенты - только юр лица Целевая аудитория сайта - сис админы и руководители компании/подразделения ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Есть сайт который убивает своей "креативностью" http://supertamada.ru/ Есть сайты которые мне нравятся по структуре 1 http://idealevent.ru/ а) Простой фон б) выделенные блоки ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необычная задача, описание в ТЗЗакрыт12 лет назад
- $50
Добрый день! Нужно сделать адаптация дизайна сайта ссылка в текстовом файле под широкоэкранный монитор.(16:9), ширина не более 1280px. При просмотре существующего макета (1000px), появляются пустоты в верхнем меню, и по бокам. ...Закрыт12 лет назад
Здравствуйте, Хотел бы узнать стоимость переделки шаблона (https://www.reg.ru/web-sites/templatemonster/28182?type=1&category=91) под инвестиционный фонд. В работу входит переделка шаблона и натяжка на скрипт. Предлагайте свои услугиЗакрыт12 лет назад
Нужно разработать дизайн для главной страницы сайта-визитки. И также дизайн логотипа для сайтаДизайн сайтов51 заявкаЗакрыт12 лет назад