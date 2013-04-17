Сделать blueprint в Axure

Привет,

Есть веселая и простая задача для дизайнера интерфейсов.

Есть программа в которой строят прототипы. Называется Axure. Я думаю многие с этой программой сталкивались.

Если не сталкивались, прежде чем подавать заявку, нужно ее установить и поиграться, чтоб понять как это все работает.

Что нужно сделать.

Необходимо сделать blueprint версию вот этой страницы:

http://hogash-demo.com/kallyas_wp/

Чтоб понять что такое blueprint и как он выглядит смотрим вот на эти примеры:

http://dribbble.com/shots/985531-Wireframin/attachments/114864

http://dribbble.com/shots/992731-Wireframing-Close/attachments/116296

http://dribbble.com/shots/967553-Wireframe-Fantasy-Soccer-Game/attachments/111074

Важно - это все должно быть сделано в Axure с максимальным использованием внутренних фигур , т.е. квадратов, кругов, треугольников и т.п. Т.е. если нужно построить окошко подсказки со стрелочкой, то рисуем квадратик и треугольник в Axure и это дело соединяем.

Иконки и картинки понятное дело можно и нужно использовать, стилизованное под Blueprint.

На данном этапе мне нужно просто wireframe. Ничего симулировать не нужно.

Готов ответить на все вопросы.

В целом задача должна быть понятна, поэтому я ожидаю конкретную оценку и сроки.

Спасибо за внимание.

Влад