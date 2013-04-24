Необычная задача, описание в ТЗ
Дизайн сайта для тамады.
Есть сайт который убивает своей "креативностью" http://supertamada.ru/
Есть сайты которые мне нравятся по структуре
а) Простой фон
б) выделенные блоки
2 http://www.galinakireeva.ru/
Все хорошо разграничено..но чуть шапка по высоте большевата..все изображения должны быть в контентной зоне
В шапке только Короткий слоган с именем ведущего и с правой стороны номер телефона
В центральной текстовой части будет 5 частей
1Вступительный текст
Видео
2О свадьбе
Видео
3Мои плюсы(текст)
Фото
4 Ведущий в книге Гиннеса
Фото из книги
5 Видео отзывы(небольшой вступительный текст)
Видеоролик
Где то с правой стороны оставить место для Отзывов как у http://www.galinakireeva.ru/
Разделы меню(+дублируется в подвале)
Главная
Организация свадеб
Организация праздников
О себе
Фото
Отзывы
Цены
Контакты
Шапка маленькая фотки ведущего туда не вставляем.. только слоган +Имя + телефон
В подвале + счетчики
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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