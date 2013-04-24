Дизайн сайта для тамады.

Есть сайт который убивает своей "креативностью" http://supertamada.ru/

Есть сайты которые мне нравятся по структуре

1 http://idealevent.ru/

а) Простой фон

б) выделенные блоки

2 http://www.galinakireeva.ru/

Все хорошо разграничено..но чуть шапка по высоте большевата..все изображения должны быть в контентной зоне

В шапке только Короткий слоган с именем ведущего и с правой стороны номер телефона

В центральной текстовой части будет 5 частей

1Вступительный текст

Видео

2О свадьбе

Видео

3Мои плюсы(текст)

Фото

4 Ведущий в книге Гиннеса

Фото из книги

5 Видео отзывы(небольшой вступительный текст)

Видеоролик

Где то с правой стороны оставить место для Отзывов как у http://www.galinakireeva.ru/

Разделы меню(+дублируется в подвале)

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Шапка маленькая фотки ведущего туда не вставляем.. только слоган +Имя + телефон

В подвале + счетчики