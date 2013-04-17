За каждый созданный дизайн сайта главной для одного клиента: 1000 руб. +100 руб за каждую внутреннюю стр. Срок на один дизайн: до 5 РАБОЧИХ дней. При этом может поступить одновременно несколько ...
Дизайн сайта-визитки
Нужно разработать дизайн для главной страницы сайта-визитки. И также дизайн логотипа для сайта
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