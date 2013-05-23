Требуется дизайнер сайтов

За каждый созданный дизайн сайта главной для одного клиента: 1000 руб.

+100 руб за каждую внутреннюю стр.

Срок на один дизайн: до 5 РАБОЧИХ дней. При этом может поступить одновременно несколько заказов. За просрочку штраф 200 руб/сутки за один дизайн.

В месяц примерно 5-10 дизайнов.

Необходимо портфолио сайтов.