Требуется дизайнер сайтов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок358 просмотров

За каждый созданный дизайн сайта главной для одного клиента: 1000 руб.

+100 руб за каждую внутреннюю стр.

Срок на один дизайн: до 5 РАБОЧИХ дней. При этом может поступить одновременно несколько заказов. За просрочку штраф 200 руб/сутки за один дизайн.

В месяц примерно 5-10 дизайнов.

Необходимо портфолио сайтов.

12 лет назад
esiu
Иван 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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