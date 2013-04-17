Доброго дня,

Требуется веб-дизайнер для постоянного сотрудничества по следующим направлениям:

1. создания дизайн макетов сайтов и веб-приложений

2. разработки фирменного стиля

3. создания дизайна для мобильных приложений (iPhone, iPad)

Обязательно нужен опыт работы 1-2 года и примеры работ по двум из трех пунктов. Условно вы занимаетесь сайтами и мобильными интерфейсам - велкам, будем общаться. Без портфолио просьба не писать.

Оплата за каждый выполненный проект по ставке $6-$10 в час.

Т.е. $1000 которую я озвучил, это не цена проекта, это цена месяца работы.

Если вы появляетесь в интернете эпизодически и только по праздникам просьба не беспокоить.

Спасибо