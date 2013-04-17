Тематика - текстиль для дома. Подробное ТЗ скину в личку.
Веб-дизайнер
Доброго дня,
Требуется веб-дизайнер для постоянного сотрудничества по следующим направлениям:
1. создания дизайн макетов сайтов и веб-приложений
2. разработки фирменного стиля
3. создания дизайна для мобильных приложений (iPhone, iPad)
Обязательно нужен опыт работы 1-2 года и примеры работ по двум из трех пунктов. Условно вы занимаетесь сайтами и мобильными интерфейсам - велкам, будем общаться. Без портфолио просьба не писать.
Оплата за каждый выполненный проект по ставке $6-$10 в час.
Т.е. $1000 которую я озвучил, это не цена проекта, это цена месяца работы.
Если вы появляетесь в интернете эпизодически и только по праздникам просьба не беспокоить.
Спасибо
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