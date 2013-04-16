Нужен дизайн сайта - магазин косметики есть намётки. 2-3 страницы
Дизайн сайта под html5, одна страница с прокруткой
Сайт для дизайн студии интерьера..
Все предельно просто, 5 разделов на одном листе с прокруткой вниз.
Примеры понравившихся сайтов предоставлю исполнителю по запросу.
Бюджет до 200$ срочно срочно
Оплата только ЯД..
Заявки фрилансеров
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