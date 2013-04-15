Нарисовать всплывающее окно на тему - При заказе ночью скидка 3%. (изобразить на ней дом, звезды и т.д.) Образец всплывашки (но не по теме во вложении) Нарисовать фавиконку по тематике сайта.
Дизайн сайта
Необходим дизайн сайта логистической компании, одностраничный.
В таком стиле.
Заявки фрилансеров
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