Приоритетом стоит все-таки дизайн. То есть, если вы не умеете верстать, но cможете нарисовать то, что заявлено, мы все равно будем вам рады. Необходимо "попасть" в стиль анимационных мультфильмов в позитивном, минималистичном ключе. ...
Дизайн главной для сайта
Нужно сделать дизайн главной страницы для сайта кадрового агентства (можно на основе шаблона для популярной CMS, но дизайн должен быть стильный, современный и не похож на шаблон и не слишком сложный).
Агентство ищет менеджеров, директоров, гастарбайтеров для стройки, также выводят персонала за штат – аутстаффинг.
Директору нравиться сайт, который мы сделали для его друга – constantadolg.ru/
На главной: выделить логотип крупно (вышлю)
слоган можно крупно "качественный подбор персонала для любой сферы бизнеса"
большой слайдер с фото не нужен
главная не должна быть сильно вытянутая в высоту, все должно быть сразу перед глазами как на constantadolg.ru/
на первом экране чтобы было понятно, что это кадровое агентство, чтобы сразу перед глазами были 3 главные услуги ( на них особый акцент): Подбор и поиск персонала, Аутстаффинг и аутсорсинг персонала, Лизинг иностранного персонала
3 иконки услуг можно в стиле constantadolg.ru/
На главной слайдер логотипов клиентов "наши клиенты"
Можно баннер "работаем с 1995 года"
Можно ненавязживую символику Питера (без акцента на нее)
Можно вот этот виджет – http://rabota.yandex.ru/salary.xml
3 последние новости без фото и кратких содержаний – просто заголовки с датами.
Можно маленький блок 1-2-3, типа "почему нужно работать с нами"
Большой сео-текст в самом низу
Меню желательно не анимированное: ГЛАВНАЯ УСЛУГИ НОВОСТИ О КОМПАНИИ ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОНТАКТЫ
Пока нужен только дизайн. СРОК: сутки. Перед вопросами ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите ПРИМЕРНУЮ цену.
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