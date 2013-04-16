Дизайн главной для сайта

Нужно сделать дизайн главной страницы для сайта кадрового агентства (можно на основе шаблона для популярной CMS, но дизайн должен быть стильный, современный и не похож на шаблон и не слишком сложный).

Агентство ищет менеджеров, директоров, гастарбайтеров для стройки, также выводят персонала за штат – аутстаффинг.

Директору нравиться сайт, который мы сделали для его друга – constantadolg.ru/

На главной: выделить логотип крупно (вышлю)

слоган можно крупно "качественный подбор персонала для любой сферы бизнеса"

большой слайдер с фото не нужен

главная не должна быть сильно вытянутая в высоту, все должно быть сразу перед глазами как на constantadolg.ru/

на первом экране чтобы было понятно, что это кадровое агентство, чтобы сразу перед глазами были 3 главные услуги ( на них особый акцент): Подбор и поиск персонала, Аутстаффинг и аутсорсинг персонала, Лизинг иностранного персонала

3 иконки услуг можно в стиле constantadolg.ru/

На главной слайдер логотипов клиентов "наши клиенты"

Можно баннер "работаем с 1995 года"

Можно ненавязживую символику Питера (без акцента на нее)

Можно вот этот виджет – http://rabota.yandex.ru/salary.xml

3 последние новости без фото и кратких содержаний – просто заголовки с датами.

Можно маленький блок 1-2-3, типа "почему нужно работать с нами"

Большой сео-текст в самом низу

Меню желательно не анимированное: ГЛАВНАЯ УСЛУГИ НОВОСТИ О КОМПАНИИ ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОНТАКТЫ

Пока нужен только дизайн. СРОК: сутки. Перед вопросами ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите ПРИМЕРНУЮ цену.