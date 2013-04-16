Дизайн главной для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок201 просмотр

Нужно сделать дизайн главной страницы для сайта кадрового агентства (можно на основе шаблона для популярной CMS, но дизайн должен быть стильный, современный и не похож на шаблон и не слишком сложный).

Агентство ищет менеджеров, директоров, гастарбайтеров для стройки, также выводят персонала за штат – аутстаффинг.

Директору нравиться сайт, который мы сделали для его друга – constantadolg.ru/

На главной: выделить логотип крупно (вышлю)

слоган можно крупно "качественный подбор персонала для любой сферы бизнеса"

большой слайдер с фото не нужен

главная не должна быть сильно вытянутая в высоту, все должно быть сразу перед глазами как на constantadolg.ru/

на первом экране чтобы было понятно, что это кадровое агентство, чтобы сразу перед глазами были 3 главные услуги ( на них особый акцент): Подбор и поиск персонала, Аутстаффинг и аутсорсинг персонала, Лизинг иностранного персонала

3 иконки услуг можно в стиле constantadolg.ru/

На главной слайдер логотипов клиентов "наши клиенты"

Можно баннер "работаем с 1995 года"

Можно ненавязживую символику Питера (без акцента на нее)

Можно вот этот виджет – http://rabota.yandex.ru/salary.xml

3 последние новости без фото и кратких содержаний – просто заголовки с датами.

Можно маленький блок 1-2-3, типа "почему нужно работать с нами"

Большой сео-текст в самом низу

Меню желательно не анимированное: ГЛАВНАЯ УСЛУГИ НОВОСТИ О КОМПАНИИ ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОНТАКТЫ

Пока нужен только дизайн. СРОК: сутки. Перед вопросами ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите ПРИМЕРНУЮ цену.

12 лет назад
szk87
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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