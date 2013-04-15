Нарисовать и сверстать шаблон Wordpress

Приоритетом стоит все-таки дизайн. То есть, если вы не умеете верстать, но cможете нарисовать то, что заявлено, мы все равно будем вам рады.

Необходимо "попасть" в стиль анимационных мультфильмов в позитивном, минималистичном ключе.

В этом стиле нужно нарисовать от руки основные элементы сайта и сделать из них дизайн.

Пример анимации, стиля, к которому нужно прийти:

http://boingboing.net/assets_c/2009/10/20_machinarium_concept_art-thumb-960x606-26722.jpg

Подробности смотрите в прикрепленном файле.

Ждем предложений по стоимости (Указывайте, пожалуйста, за весь объем или только за дизайн).