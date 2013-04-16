Изменить шапку на страничке подписки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки144 просмотра

Необходимо изменить шапку на страничке подписки.

1. Сделать ее в золотистом исполнении

2. Добавить на нее надпись "Для бизнесменов и руководителей"

Файл в формате *.psd во вложении.

От вас:

1. Сроки

2. Цена

3. Скайп

12 лет назад
markusminsk
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Веб-дизайнер

    $1000

    Доброго дня, Требуется веб-дизайнер для постоянного сотрудничества по следующим направлениям: 1. создания дизайн макетов сайтов и веб-приложений 2. разработки фирменного стиля 3. создания дизайна для мобильных приложений (iPhone, iPad) ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн главная+внутряк

    $200

    Сайт http://slotomaniya.ru/ Нужно сделать редизайн, обновить дизайн, осовременнить так сказать. При этом нужно остаться в том же стиле, в той же цветовой гамме, чтобы минимально шокировать пользователя новым дизайном. По структуре всё остаётся ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн главная+внутряк

    $200

    Сайт http://igrovoi-klub.ru/ Нужно сделать редизайн, обновить дизайн, осовременнить так сказать. При этом нужно остаться в том же стиле, в той же цветовой гамме, чтобы минимально шокировать пользователя новым дизайном. По структуре всё остаётся ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Интернет страница в стиле "матрицы"

    $250

    Нужна интернет страница с использованием "матричной" графики. Страница одна, презентационная, посвящена проектам. Я это представляю примерно так: на фоне заставка матрицы (буквы) и квадратики со скриншотами и названиями сайтов + на каждом последняя новость ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменение дизайна главной страницы (дорисовка)

    $100

    в аттаче Добавлено: http://up.optizone.ru/686487/ пасс 1222 - новый логотип, Логотип содержит в себе элементы облака, (облачный хостинг). Следует стилизовать под этот логотип или под тематику хостинга в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта под html5, одна страница с прокруткой

    $200

    Сайт для дизайн студии интерьера.. Все предельно просто, 5 разделов на одном листе с прокруткой вниз. Примеры понравившихся сайтов предоставлю исполнителю по запросу. Бюджет до 200$ срочно срочно ...

    HTML
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка менюшки сайта

    Необходимо доработать верхнюю строку меню сайта. Придать выразительность и четкость. Посмотреть что делать можно здесь www.rielter34.ru

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад