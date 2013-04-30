Дизайн главная+внутряк

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок276 просмотров

Сайт http://igrovoi-klub.ru/

Нужно сделать редизайн, обновить дизайн, осовременнить так сказать. При этом нужно остаться в том же стиле, в той же цветовой гамме, чтобы минимально шокировать пользователя новым дизайном.

По структуре всё остаётся как есть:

Графическая шапка

Текст описание

Баннер (только вместо одного баннера который стоит сейчас надо сделать 5 картинок поменьше и поставить их в ряд, как тут примерно http://awesomescreenshot.com/010167bf5c )

дальше вообще в структуре без изменений

Вторая страница - страница автомата. Тут оформить стили которые на ней присутствуют, в общем привести всё в порядок.

Сроки не горят, но и 2 недели не хотелось бы чтобы оно делалось. Бюджет 200 долларов, оплата WMZ. Без предоплаты. Оставляйте заявки в проекте, оценивать буду по портфолио.

12 лет назад
Matrixcracker
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Svetlanka-nk
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$180
7 дней
Всё отлично, дизайн выполнен на хорошем уровне и в срок. Рекомендую исполнителя.
Спасибо Вам за интересный проект, четкое тех. задание и быструю оплату. Ответственный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Svetlanka-nk
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад

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