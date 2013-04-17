Шильдик с контактами на неосновном поле сайта

Здравствуйте, профессионалы :) и любители!

Есть сайт: promnasos.com

Тематика: промышленное насосное оборудование.

Задача: нарисовать небольшой шильдик с контактами, напоминающий металлические шильдики на оборудовании типа:

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=шильдик%20на%20насосе

Шильдик будет расположен в правой/левой области сайта. Светло или тёмно-серой.

Где именно его лучше расположить с точки зрения дизайна и эргономики - хочу услышать от Вас.

Шильдик должен отвечать четырём требованиям:

1. Вписываться в дизайн сайта.

2. Быть техническим.

3. Быть расположен в правильном месте.

4. Содержать самую важную контактную информацию: один телефон и емэйл, может быть ещё что по Вашему усмотрению.

Должно получиться красиво и технично :)

Оценить не могу.