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Шильдик с контактами на неосновном поле сайта
Здравствуйте, профессионалы :) и любители!
Есть сайт: promnasos.com
Тематика: промышленное насосное оборудование.
Задача: нарисовать небольшой шильдик с контактами, напоминающий металлические шильдики на оборудовании типа:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=шильдик%20на%20насосе
Шильдик будет расположен в правой/левой области сайта. Светло или тёмно-серой.
Где именно его лучше расположить с точки зрения дизайна и эргономики - хочу услышать от Вас.
Шильдик должен отвечать четырём требованиям:
1. Вписываться в дизайн сайта.
2. Быть техническим.
3. Быть расположен в правильном месте.
4. Содержать самую важную контактную информацию: один телефон и емэйл, может быть ещё что по Вашему усмотрению.
Должно получиться красиво и технично :)
Оценить не могу.
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