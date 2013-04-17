Нужно сделать дизайн компьютерного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок115 просмотров

Нужно сделать дизайн компьютерного сайта, бриф в приложение.

Обязательно портфолио и четкие сроки!

Связь icq 293899 или пишите сюда

12 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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