Нужен качественный дизайн В приложении ТЗ на создание сайта ЧИТАТЬ ВСЕ ТРИ ФАЙЛА Предлагайте ваш бюджет, а также сроки исполнения Желательно написать, почему именно вы ...
Нужно сделать дизайн компьютерного сайта
Нужно сделать дизайн компьютерного сайта, бриф в приложение.
Обязательно портфолио и четкие сроки!
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