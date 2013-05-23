Дизайн сайта транспортной компании

Нужен качественный дизайн

В приложении ТЗ на создание сайта

ЧИТАТЬ ВСЕ ТРИ ФАЙЛА

Предлагайте ваш бюджет, а также сроки исполнения

Желательно написать, почему именно вы должны сделать этот дизайн

Необходимо, чтобы дизайнер гарантировал проведение так назыаемых "ревизий" дизайна, исправлений и дополнений

Предоплата по проекту возможна только на уловиях безопасной сделки (завершение сделки после полной сдачи проекта) или на платежную систему с протекцией до полного завершения работы.