Дизайн сайта транспортной компании

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Завершен24 заявки359 просмотров

Нужен качественный дизайн

В приложении ТЗ на создание сайта

ЧИТАТЬ ВСЕ ТРИ ФАЙЛА

Предлагайте ваш бюджет, а также сроки исполнения

Желательно написать, почему именно вы должны сделать этот дизайн

Необходимо, чтобы дизайнер гарантировал проведение так назыаемых "ревизий" дизайна, исправлений и дополнений

Предоплата по проекту возможна только на уловиях безопасной сделки (завершение сделки после полной сдачи проекта) или на платежную систему с протекцией до полного завершения работы.

12 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

colorit_design
Ольга 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$200
10 дней
Ольга нарисовала красивый дизайн сайта транспортной компании, аккуратно, то, что надо. Возникали во время работы некоторые пожелания, Ольга охотно вносила изменения. Всё для клиента, рекомендую.
Всегда все четко и понятно. Отличный заказчик! Рекомендую. Буду рада дальнейшему творческому сотрудничеству. Удачи.

Заявки фрилансеров

colorit_design
Ольга 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

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