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Создать логотип для сайта
Нужно создать логотип для Sprintmall.com.ua (размер 646х152px):
Полосатое название как во вложении (1), только цвета другие. Во вложении (1) цветовая растяжка, возможно ее применить для логотипа?
Название Sprintmall делаем объемным шрифтом, цвет шрифта разноцветные буквы (как Google, ebay) и второй вариант цвет названия полосатый, как во вложении (2) (все буквы полосатые). Контур буквы белый.
По логотипу:
1) Цвета: http://graphics.in.ua/clipart/ai-tif-colourful-stylish-logos.html
2) Шрифт объемный: http://www.freebievectors.com/es/imagen/68014/letras-tridimensionales-encantadora-vector/
И второй вариант шрифт: http://www.d-idei.ru/portfolio/sharman/logo/sharman-logo.jpg
Шрифт: http://www.d-idei.ru/portfolio/mambo-pizza/logo/logos-2.png
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