Создать логотип для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок186 просмотров

Нужно создать логотип для Sprintmall.com.ua (размер 646х152px):

Полосатое название как во вложении (1), только цвета другие. Во вложении (1) цветовая растяжка, возможно ее применить для логотипа?

Название Sprintmall делаем объемным шрифтом, цвет шрифта разноцветные буквы (как Google, ebay) и второй вариант цвет названия полосатый, как во вложении (2) (все буквы полосатые). Контур буквы белый.

По логотипу:

1) Цвета: http://graphics.in.ua/clipart/ai-tif-colourful-stylish-logos.html

2) Шрифт объемный: http://www.freebievectors.com/es/imagen/68014/letras-tridimensionales-encantadora-vector/

И второй вариант шрифт: http://www.d-idei.ru/portfolio/sharman/logo/sharman-logo.jpg

Шрифт: http://www.d-idei.ru/portfolio/mambo-pizza/logo/logos-2.png

12 лет назад
yakovets-sergey
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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