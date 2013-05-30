Дизайн + верстка страниц

Сайт компании которая предоставляет услуги аренды серверов в Европе для юр лиц в России и Украине

Клиенты - только юр лица

Целевая аудитория сайта - сис админы и руководители компании/подразделения

Мне нравится как просто и понятно изложена информация на сайте https://stripe.com/

Хотел бы, чтобы и на моем сайте дизайн был похожим.

Общие требования

* Работа в большинстве современных браузеров

* Большой, легко читаемый шрифт

* Ширина сайта 1024

* Планируемый движок - cmsms

Нужны дизайны таких страниц

* Главная

* Страница со статьей

* Страница со статьей + оглавлением слева

* Страница с выбором тарификации

* Страница с таблицей серверов

* Страница с формой заказа

Нужен также дизайн елементов в общем дизайне сайта

* Всех элементов форм (button, checkbox, text area, radio button и т.д.)

* Значков документов Word, Excel, PDF, картинка

* Значков нумерованного списка

* Маркированного список из значков: звездочка,точка, галочка, крестик, знак вопроса, восклицательный знак

По содержанию страниц, как это вижу я:

Главная

* хидер - небольшая плашка:

- название компании, без лого, большими буквами - ТОВ "ОВОД"

- телефон

- форма логин/пароль

- ссылки переключения языка рус/укр

* поле с коротким текстом - основным посылом большими буквами и его расшифровкой буквами поменьше (как на stripe.com)

* большая кнопка "Выбрать сервер"

* большой раздел "Почему вам понравится работать с нами" (как на stripe.com)

- Причина, картинка, короткий текст, ссылка "подробнее"

- Причины:

+ Любая конфигурация сервера

+ Серверы с мгновенной активацией

+ Безопасность

+ Полный пакет документов

+ Десятки компаний уже оценили наши услуги

-- тут вместо картинки - блок со сменяющимися логотипами компаний-клиентов (а-ля CowerFlow в MacOS Finder)

* большая кнопка "Выбрать сервер"

* футер

* ссылки

- О нас

- Контакты

- Тексты договоров

- Программа лояльности и поощрений

- Тех поддержка

- Как оформить заказ

- Выбрать сервер

- Сервер с мгновенной активацией

- Аренда сервера для физ. лиц

* хорошо заметный телефон и е-мейл для связи

* чат от zopim.com

* (с) ТОВ "ОВОД", 2006-2013

Страница со статьей, Страница со статьей + оглавлением слева

* хидер

* заголовок,подзаголовок, раздел статьи, текст статьи, картинка для привлечения внимания

* футер

* в странице с оглавлением слева - оглавление а-ля https://stripe.com/us/terms

Страница с выбором тарификации

* хидер

* заголовок,подзаголовок, текст

* блоки с разными вариантами как на http://www.leaseweb.com/en/dedicated-servers

* футер

Страница с таблицей серверов

* хидер

* заголовок,подзаголовок, текст

* таблица из страницы http://www.leaseweb.com/en/dedicated-servers/1gbps-unmetered-servers

- эта таблица будет импортирована программистом с сайта leaseweb.com, соответственно нужно лишь разработать стили, чтобы она получилась в дизайне моего стайта.

* футер

Страница с формой заказа

* хидер

* заголовок,подзаголовок, текст

* форма

- поля - название компании, контактное лицо, телефон, е-мейл, комментарии

- скрывающийся jquery-блок "я хочу предоставить всю информацию для договора сейчас"

+ поля ЕГРПОУ, ФИО директора, юр. адрес, р/с и т.д.

- кнопка оформить заказ

* футер