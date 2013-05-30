Есть сайт который убивает своей "креативностью" http://supertamada.ru/ Есть сайты которые мне нравятся по структуре 1 http://idealevent.ru/ а) Простой фон б) выделенные блоки ...
Дизайн + верстка страниц
Сайт компании которая предоставляет услуги аренды серверов в Европе для юр лиц в России и Украине
Клиенты - только юр лица
Целевая аудитория сайта - сис админы и руководители компании/подразделения
Мне нравится как просто и понятно изложена информация на сайте https://stripe.com/
Хотел бы, чтобы и на моем сайте дизайн был похожим.
Общие требования
* Работа в большинстве современных браузеров
* Большой, легко читаемый шрифт
* Ширина сайта 1024
* Планируемый движок - cmsms
Нужны дизайны таких страниц
* Главная
* Страница со статьей
* Страница со статьей + оглавлением слева
* Страница с выбором тарификации
* Страница с таблицей серверов
* Страница с формой заказа
Нужен также дизайн елементов в общем дизайне сайта
* Всех элементов форм (button, checkbox, text area, radio button и т.д.)
* Значков документов Word, Excel, PDF, картинка
* Значков нумерованного списка
* Маркированного список из значков: звездочка,точка, галочка, крестик, знак вопроса, восклицательный знак
По содержанию страниц, как это вижу я:
Главная
* хидер - небольшая плашка:
- название компании, без лого, большими буквами - ТОВ "ОВОД"
- телефон
- форма логин/пароль
- ссылки переключения языка рус/укр
* поле с коротким текстом - основным посылом большими буквами и его расшифровкой буквами поменьше (как на stripe.com)
* большая кнопка "Выбрать сервер"
* большой раздел "Почему вам понравится работать с нами" (как на stripe.com)
- Причина, картинка, короткий текст, ссылка "подробнее"
- Причины:
+ Любая конфигурация сервера
+ Серверы с мгновенной активацией
+ Безопасность
+ Полный пакет документов
+ Десятки компаний уже оценили наши услуги
-- тут вместо картинки - блок со сменяющимися логотипами компаний-клиентов (а-ля CowerFlow в MacOS Finder)
* большая кнопка "Выбрать сервер"
* футер
* ссылки
- О нас
- Контакты
- Тексты договоров
- Программа лояльности и поощрений
- Тех поддержка
- Как оформить заказ
- Выбрать сервер
- Сервер с мгновенной активацией
- Аренда сервера для физ. лиц
* хорошо заметный телефон и е-мейл для связи
* чат от zopim.com
* (с) ТОВ "ОВОД", 2006-2013
Страница со статьей, Страница со статьей + оглавлением слева
* хидер
* заголовок,подзаголовок, раздел статьи, текст статьи, картинка для привлечения внимания
* футер
* в странице с оглавлением слева - оглавление а-ля https://stripe.com/us/terms
Страница с выбором тарификации
* хидер
* заголовок,подзаголовок, текст
* блоки с разными вариантами как на http://www.leaseweb.com/en/dedicated-servers
* футер
Страница с таблицей серверов
* хидер
* заголовок,подзаголовок, текст
* таблица из страницы http://www.leaseweb.com/en/dedicated-servers/1gbps-unmetered-servers
- эта таблица будет импортирована программистом с сайта leaseweb.com, соответственно нужно лишь разработать стили, чтобы она получилась в дизайне моего стайта.
* футер
Страница с формой заказа
* хидер
* заголовок,подзаголовок, текст
* форма
- поля - название компании, контактное лицо, телефон, е-мейл, комментарии
- скрывающийся jquery-блок "я хочу предоставить всю информацию для договора сейчас"
+ поля ЕГРПОУ, ФИО директора, юр. адрес, р/с и т.д.
- кнопка оформить заказ
* футер
Выбранный исполнитель
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