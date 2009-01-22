Здравствуйте!
Вам нужен простой и стильный дизайн для Вашего сайта? Значит Вы попали по адресу, я смогу Вас обеспечить именно таким дизайном.
Я занимаюсь web-дизайном более 7 лет, проработал в 2х больших компаниях. В общей сложности создано более 100 дизайнов, именно они больше всего могут рассказать о моем опыте.
Я всегда стараюсь находится на связи с заказчиком и обсуждать каждую деталь в дизайне. т.к. все кроется именно в деталях.
Сотрудничеством со мной Вы останетесь довольны. Поверьте, это не просто слова.
Я не работаю:
- с Flash баннерами и анимацией;
- доработкой чужих макетов;
- версткой макетов*.
Стоимость работ:
В большинстве случаев стоимость каждого проекта индивидуальна, так как каждый дизайн сам по себе индивидуален. Но примерная вилка цен все же имеется: Главная страница от 200$, внутренние от 20$.
Срок разработки:
Обычно на создание средней сложности дизайна уходит не более 7 дней, иногда меньше, иногда больше, опять таки все зависит от самого проекта и Ваших пожеланий.
Очень важно иметь при себе четко составленное ТЗ (техническое задание), но если его у Вас нет, то я с большим удовольсвием помогу Вам его составить.
Условия работы:
- работа только по предоплате в 50%, либо по схеме 30/30/40;
- все идеи и прототипы дизайна предлагаются только после предоплаты;
- Вы получаете свой макет после 100% предоплаты в формате PSD / Figma (Рекомендую настоятельно!).
- обсуждение деталей проекта;
- согласование цены и сроков;
- предоплата 50% от общей суммы;
- прототипирование (если нужно) или словесное описание;
- создание дизайна;
- внесение корректировок;
- утверждение дизайна;
- полная оплата;
- передача макета в PSD / Figma (Рекомендую настоятельно!), а также всех необходимых файлов (шрифты, картинки...)
Работаю по киевскому времени (GMT +2). В сети нахожусь обычно днем, а также вечером.
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