Готов к сотрудничеству

Здравствуйте!

Вам нужен простой и стильный дизайн для Вашего сайта? Значит Вы попали по адресу, я смогу Вас обеспечить именно таким дизайном.

Я занимаюсь web-дизайном более 7 лет, проработал в 2х больших компаниях. В общей сложности создано более 100 дизайнов, именно они больше всего могут рассказать о моем опыте.

Я всегда стараюсь находится на связи с заказчиком и обсуждать каждую деталь в дизайне. т.к. все кроется именно в деталях.

Сотрудничеством со мной Вы останетесь довольны. Поверьте, это не просто слова.

Я не работаю:

с Flash баннерами и анимацией;

доработкой чужих макетов;

версткой макетов*.

Стоимость работ:

В большинстве случаев стоимость каждого проекта индивидуальна, так как каждый дизайн сам по себе индивидуален. Но примерная вилка цен все же имеется: Главная страница от 200$, внутренние от 20$.

Срок разработки:

Обычно на создание средней сложности дизайна уходит не более 7 дней, иногда меньше, иногда больше, опять таки все зависит от самого проекта и Ваших пожеланий.

Очень важно иметь при себе четко составленное ТЗ (техническое задание), но если его у Вас нет, то я с большим удовольсвием помогу Вам его составить.

Условия работы:

работа только по предоплате в 50%, либо по схеме 30/30/40;

все идеи и прототипы дизайна предлагаются только после предоплаты;

Вы получаете свой макет после 100% предоплаты в формате PSD / Figma (Рекомендую настоятельно!).

обсуждение деталей проекта;

согласование цены и сроков;

предоплата 50% от общей суммы;

прототипирование (если нужно) или словесное описание;

создание дизайна;

внесение корректировок;

утверждение дизайна;

полная оплата;

передача макета в PSD / Figma (Рекомендую настоятельно!), а также всех необходимых файлов (шрифты, картинки...)

возможна, PrivatMoney, LiqPay, Приват24, Visa / MasterCard, Монобанк, ePayments

Работаю по киевскому времени (GMT +2). В сети нахожусь обычно днем, а также вечером.