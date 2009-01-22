AggreSSor

Сергей AggreSSor

 
35 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Готов к сотрудничеству

Здравствуйте!

Вам нужен простой и стильный дизайн для Вашего сайта? Значит Вы попали по адресу, я смогу Вас обеспечить именно таким дизайном.

Я занимаюсь web-дизайном более 7 лет, проработал в 2х больших компаниях. В общей сложности создано более 100 дизайнов, именно они больше всего могут рассказать о моем опыте.

Я всегда стараюсь находится на связи с заказчиком и обсуждать каждую деталь в дизайне. т.к. все кроется именно в деталях.

Сотрудничеством со мной Вы останетесь довольны. Поверьте, это не просто слова.

Я не работаю:

  • с Flash баннерами и анимацией;
  • доработкой чужих макетов;
  • версткой макетов*.
Тестовые задания не выполняю! В конкурсах не участвую!

Стоимость работ:

В большинстве случаев стоимость каждого проекта индивидуальна, так как каждый дизайн сам по себе индивидуален. Но примерная вилка цен все же имеется: Главная страница от 200$, внутренние от 20$.

Срок разработки:

Обычно на создание средней сложности дизайна уходит не более 7 дней, иногда меньше, иногда больше, опять таки все зависит от самого проекта и Ваших пожеланий.

Очень важно иметь при себе четко составленное ТЗ (техническое задание), но если его у Вас нет, то я с большим удовольсвием помогу Вам его составить.

Условия работы:

  • работа только по предоплате в 50%, либо по схеме 30/30/40;
  • все идеи и прототипы дизайна предлагаются только после предоплаты;
  • Вы получаете свой макет после 100% предоплаты в формате PSD / Figma (Рекомендую настоятельно!).
Схема работы:

  • обсуждение деталей проекта;
  • согласование цены и сроков;
  • предоплата 50% от общей суммы;
  • прототипирование (если нужно) или словесное описание;
  • создание дизайна;
  • внесение корректировок;
  • утверждение дизайна;
  • полная оплата;
  • передача макета в PSD / Figma (Рекомендую настоятельно!), а также всех необходимых файлов (шрифты, картинки...)
Оплата возможна, PrivatMoney, LiqPay, Приват24, Visa / MasterCard, Монобанк, ePayments

Работаю по киевскому времени (GMT +2). В сети нахожусь обычно днем, а также вечером.

FigmaFlashВерстка макета
Портфолио
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Отзывы заказчиков
dtx
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$330
10 баллов
11 лет назад
Дизайн + верстка страниц
Очень понравилось как поставлена работа - например очень удобно, что сначала показали пару протопипов, только после этого начали рисовать дизайн. Все мои "хотелки" удовлетворены на 100%
Самый адекватный из всех заказчиков. Всегда на связи!
Ответный отзыв
JY
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
15 лет назад
Регистрация сайта в каталогах
Роботу выполнил отлично! Человек, которому можно доверять!
Хороший работодатель.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$20/час
от $300от 5 дней
#746
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$20/час
от $300от 10 дней
#535