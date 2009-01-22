Регистрация сайта в каталогах

Нужно повысить тИЦ до 100 (сейчас тИЦ10, PR 2). Домену 1 год, неприятных историй небыло. Использовать сапы, ксапы, и др. биржи - запрещается. Только белые методы. тИЦ должен продержаться несколько апов. Оплата по завершении работы. опыт, цены, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно прогнать сайт по каталогах и поисковиках. Поднять позиции и рейтинг.
Оставляйте, пожалуйста, предложения с указанием стоимости, оплата в wmz
- Похожие заказы
- $100Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо продвижение сайта в поисковиках. Раскрутка примерно по 8 фразам - WMS система, автоматизация склада, сканеры штрих-кода, терминалы сбора данных, принтеры штрих-кодов, RFID, оборудование wi-fi, штриховое кодирование. Тема - IT оборудование, IT услуги, софт. Регион - ...Закрыт15 лет назад
- $8
Уважаемые фрилансеры, нужно сделать следующее: 1. составление описания (ключевые сова, заложены в html-коде, можете посмотреть, может вознинут какие-то новые идеи, а по факту описание уже есть.) 2. регистрация сайтов в каталогах - от 12000 белых каталогов 3. ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен прогон сайта. От вас количество каталогов, цены и сроки. И прирост тиц и pr с вашей базы.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт15 лет назад
Продвижение сайта в поисковиках. необходимо продвинуть сайт. тематика: автосервис. регион: Москва, Московская область. поисковые системы: google, rambler, yandex и др. (первые три самые важные) цель продвижения: сайт обязан находиться в первой десятке. === От Вас хочу услышать 1. опыт продвижения 2. методы ...Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Регистрация в каталогах, форумах и блогах.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт15 лет назад
Сайт по продаже доп оборудование . нужен грамотный человек со знанием делаПоисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт15 лет назад
Имеется сайт: http://irlanatour.ru. Интересует накачка его целевым трафиком в размерах от 50 до 500 чел./сутки. В перспективе - на постоянной основе. Желателен таргетинг: Ростовская обл, Ставропольский край. Благодарю.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $700
Надо поднять тиц ряду сайтов. их много 1. без месячных платежей. 2.ТОЛЬКО СБС (поэтапная выплата)- не устраивает не надо предлагать услуги. 3. Только люди которые поднимали тиц, а не просто читали, как это делается 4. тиц надо ...Закрыт15 лет назад
- $250
Мой сайт bezpredela.net пол года назад сайт вылетел из индекса yandex полностью из за скрипта Click under.Затем через месяц попал в индекс со всеми страницами.На данный момент трафа 0.Нужна помощь в выводе сайта из фильтра....Завершен15 лет назад