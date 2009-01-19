Продвижение сайта - IT компания - сайт на Joomla

Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок275 просмотров
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Необходимо продвижение сайта в поисковиках.

Раскрутка примерно по 8 фразам - WMS система, автоматизация склада, сканеры штрих-кода, терминалы сбора данных, принтеры штрих-кодов, RFID, оборудование wi-fi, штриховое кодирование.

Тема - IT оборудование, IT услуги, софт.

Регион - Россия (Санкт-Петербург)

Поисковики - yandex, google, rambler, и др.

Желательна первая десятка

От Вас необходимо

1. методы продвижения

2. цену

3. время

P.S. Отказываемся от раскрутки - "инвентаризация, этикетки"

Joomla
15 лет назад
_Alexander_
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
9998494
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$200
30 дней